Umut ve Aytaç serbest kalacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Umut ve Aytaç serbest kalacak

Umut ve Aytaç serbest kalacak

Umut ve Aytaç serbest kalacak

, ve ile anılan Umut Meraş ve 'nın serbest kalma ihtimali olduğu ortaya çıktı. İki futbolcunun alacakları nedeniyle 'ya ihtarname çektiği belirtildi.

, ve ile anılan Umut Meraş ve 'nın serbest kalma ihtimali olduğu ortaya çıktı. İki futbolcunun alacakları nedeniyle 'ya ihtarname çektiği belirtildi. Haziran sonuna kadar ödeme yapılmaması halinde iki ismin serbest kalacağı öğrenildi.

Aytaç Kara ile Umut Meraş ödemelerini bu ay içinde alamazsa serbest kalıp bonservislerini eline alacak. Umut'u üç büyük kulübün yanı sıra M'gladbach da istiyor.
  1. 18.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Umut ve Aytaç serbest kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN