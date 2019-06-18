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18 Haziran 2019, Salı
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Sözleşmesi bitince gider

Sözleşmesi bitince gider

Başkanı Hasan , 'ın gündeminde yer alan 'le ilgili konuştu. Galatasaray'ın teklifinde bir değişiklik olmadığını, 'nin de sözlü istekte bulunduğunu belirten Kartal, şu ifadeleri kullandı.

Rize Başkanı Hasan , 'ın gündeminde yer alan 'le ilgili konuştu. Galatasaray'ın teklifinde bir değişiklik olmadığını, 'nin de sözlü istekte bulunduğunu belirten Kartal, "3 milyon euro'ya verirsek Vedat gibi oyuncuyu almamız mümkün değil. Satmak yerine 1 sene daha oynatırız sonra sözleşmesi bitince serbest kalır gider" dedi.
  1. 18.6.2019
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