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18 Haziran 2019, Salı
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Seri sonu indirimi

Seri sonu indirimi

'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Jean ile Serie A devleri ilgilenmeye başladı. Sky Italia'ya göre; Milan, İnter ve , Michael Seri için yarışına girmeye hazırlanıyor.

'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Jean ile Serie A devleri ilgilenmeye başladı. Sky Italia'ya göre; Milan, İnter ve , Michael Seri için yarışına girmeye hazırlanıyor. Haberde; Fulham'ın Seri'yi bir sezon önce 30 milyon euro'ya kadrosuna katmasına rağmen orta saha oyuncusu için 15 milyon euroluk teklifi kabul edebileceği belirtildi.
  1. 18.6.2019
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