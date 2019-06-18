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18 Haziran 2019, Salı
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Şampiyon her yerde

Şampiyon her yerde

‘As bayrakları’ sloganıyla ’de ve birçok ülkede şov yapan G.Saray, hız kesmiyor. Aslan, bu kez Köln’de 22. şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor.

'de 22. zaferini ilan eden , kutlamalara da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 'As bayrakları as' sloganıyla ve dünyanın birçok ülkesinde G.Saray bayrağını dalgalandırırken, şenlikler de sürüyor.

, , ABD, , , Norveç, ve gibi ülkelerde sarı-kırmızılı bayraklar binalara ve caddelere asılırken, 'da da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde başkan , yöneticiler ve futbolculardan Donk ile Yunus'un katıldığı Mannheim'deki eğlenceler büyük bir şölene dönüşmüştü. Cimbom, bu kez de Almanya'nın diğer bir kenti Köln'de şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek. Tüm Galatasaraylılar'ın davet edildiği gece yarın yapılacak.

Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, "1997 yılında kurduğumuz derneğimiz, bu yıl 22. yıldönümünü yaşıyor. NE güzel tesadüftür ki, bu sene aynı zamanda Galatasaray'la da 22. şampiyonluğumuzu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan imparatorumuza, başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm camiamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Bu arada gecede lig ve Ziraat Türkiye Kupası da yer alacak.

  1. 18.6.2019
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