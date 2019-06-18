Şampiyon her yerde
‘As bayrakları’ sloganıyla Türkiye’de ve birçok ülkede şov yapan G.Saray, hız kesmiyor. Aslan, bu kez Köln’de 22. şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de 22. zaferini ilan eden Galatasaray, kutlamalara da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 'As bayrakları as' sloganıyla Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde G.Saray bayrağını dalgalandırırken, şenlikler de sürüyor.
İngiltere, Belçika, ABD, Avusturya, Yunanistan, Norveç, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde sarı-kırmızılı bayraklar binalara ve caddelere asılırken, Almanya'da da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve futbolculardan Donk ile Yunus'un katıldığı Mannheim'deki eğlenceler büyük bir şölene dönüşmüştü. Cimbom, bu kez de Almanya'nın diğer bir kenti Köln'de şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek. Tüm Galatasaraylılar'ın davet edildiği gece yarın yapılacak.
Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, "1997 yılında kurduğumuz derneğimiz, bu yıl 22. yıldönümünü yaşıyor. NE güzel tesadüftür ki, bu sene aynı zamanda Galatasaray'la da 22. şampiyonluğumuzu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan imparatorumuza, başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm camiamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Bu arada gecede lig ve Ziraat Türkiye Kupası da yer alacak.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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