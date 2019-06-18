Muslera’dan iyi başlangıç
Aslan'ın yıldız ismi Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın Ekvador'u 4-0 yendiği maçta kaleyi korudu. Uruguay, Copa America'da oynadığı ilk maçtan 3 puanla ayrılırken, Galatasaray'ın file bekçisi başarılı bir maç çıkardı.
Aslan'ın yıldız ismi Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın Ekvador'u 4-0 yendiği maçta kaleyi korudu. Uruguay, Copa America'da oynadığı ilk maçtan 3 puanla ayrılırken, G.Saray'ın file bekçisi başarılı bir maç çıkardı. 33 yaşındaki kaleci, net bir gol pozisyonunu da çıkardı.
'NACİONAL'DE BIRAKACAĞIM'
Muslera, gelecek planlamasıyla ilgili Uruguay basınına kısa bir açıklama yaptı. G.Saray'ın file bekçisi, yıldızının parladığı Nacional'de futbola veda etmek istediğini belirtip, "Kariyerimin başladığı yerde futboldan emekli olmak istediğimi her zaman söyledim" açıklamasında bulundu.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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