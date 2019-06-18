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18 Haziran 2019, Salı
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ayrılıyor

Mbaye Diagne ayrılıyor

'de gol kralı olan , sarı kırmızılı kulübe veda etti. hesabındaki profilinden yazısını kaldıran Diagne bu kez de veda niteliğinde paylaşımlar yaptı.

hesabındaki profilinden yazısını kaldıran Diagne bu kez de veda niteliğinde paylaşımlar yaptı. Terim'le bir fotoğrafını paylaşan Senegalli altına, "Dünyadaki en güzel şeyleri yaşadık. Unutulmaz anlar yaşadık" mesajını yazdı.
  1. 18.6.2019
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