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18 Haziran 2019, Salı
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Llorente bombası!

Llorente bombası!

Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Kostas ve Diagne'yi yollamak isteyen G.Saray, Tottenham ile sözleşmesi biten İspanyol golcü ile temasa geçti.

Aslan, 34 yaşındaki golcüye 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro teklif etti. İspanyol forvet ise 2 senelik mukavele ve yıllık 3 milyon euro talep etti. Pazarlıklar devam ediyor.

  1. 18.6.2019
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