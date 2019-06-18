Llorente bombası!
Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Kostas ve Diagne'yi yollamak isteyen G.Saray, Tottenham ile sözleşmesi biten İspanyol golcü Fernando Llorente ile temasa geçti.
Aslan, 34 yaşındaki golcüye 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro teklif etti. İspanyol forvet ise 2 senelik mukavele ve yıllık 3 milyon euro talep etti. Pazarlıklar devam ediyor.
- 18.6.2019
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Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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