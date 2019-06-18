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18 Haziran 2019, Salı
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Holtby Hamburg’a veda etti

Holtby Hamburg’a veda etti

Alman ekibiyle sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki on numara, "5 yıl sonra, elveda deme zamanı geldi ve desteğiniz, sevginiz, bu kulübe olan bağlılığınız için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Bonservisi elinde olduğu için 'in listesine eklediği Lewis Holtby, Hamburg'a veda etti. Alman ekibiyle sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki on numara, "5 yıl sonra, elveda deme zamanı geldi ve desteğiniz, sevginiz, bu kulübe olan bağlılığınız için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.
  1. 18.6.2019
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