Galatasaray heyecan verici

Galatasaray, Ndiaye'nin yerini doldurmak için kolları sıvarken transferi gündemde olan Ever Banega'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başarılı futbolcunun, transferini sayfalarına taşına Arjantin'in Ole gazetesi, "Banega. Boca'ya uzak, Galatasaray'a yakın" başlığı kullandı. Libertadores'i kazanmak isteyen Boca Juniors'un, Banega ile kadrosunu güçlendirmek istediği ve bunun için kontrat önerdiği belirtildi.



BOCA'YI KABUL ETMEDİ

Boca Juniors'un ilgisi sorulan Banega, "Arjantin'e geri dönmek planlarım arasında yok. Sevilla ile kontratım devam ediyor" cevabını verdi. Söz Galatasaray'a gelince ise 30 yaşındaki futbolcu, net mesajlar verdi. Ever Banega, "Galatasaray da seninle ilgileniyor ve 4 milyon euro teklif etti. Galatasaray'a mı gidiyorsun?" denince, "Teklif çok güzel ve Galatasaray'da oynamak benim için çok heyecan verici olacak" ifadesini kullandı.



DEVLER LİGİ CEZBETTİ

OLE'nin Ever Banega'ya yakın kişilere dayandırdığı bilgiye göre; Galatasaray, Ever Banega'ya 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusları önerdiği belirtildi. Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor olmasının Banega'yı cezbettiği de vurgulandı. Gazete haberinde, Boca Juniors'un tüm ilgi ve isteğine rağmen Banega'nın Avrupa'da kalmak istemesinin de sarı-kırmızılıları öne çıkardığı vurgulandı.



BU HAFTA BİTİYOR

Fox Sports'tan Baravalle'nin iddiasına göre, Galatasaray ile Banega transferinde anlaşma sağlandı ve resmi duyuru bu hafta içinde yapılacak. Ever Banega ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığı ve 4 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.



BİR ADIM UZAKTA

Banega'yla ilgili haberler Arjantinli sınırlı değil. İspanyol basınındaki son dakika haberinde sarı-kırmızılıların bu transferde büyük mesafe aldığı belirtildi. MundoBocaradio'dan Fregossi ise Benaga, Galatasaray'a bir adım uzakta paylaşımı yaptı.



Ndiaye'nin kiralık kontratının bitmesi nedeniyle orta sahaya güçlü bir oyuncu isteyen Fatih Terim, Benaga'nın alınması yönünde rapor verirken yönetimin bu transferde son aşamaya geldiği iddia edildi



İDAM ETMEYİN!

Banega'nın Boca Juniors'ın teklifini geri çevirmesi ve Galatasaray'a yeşil ışık yakması Boca taraftarlarını kızdırdı. Oyuncunun menajeri Simonian gelen tepkiler üzerine TyCSports kanalına, "Onu idam etmeyin. Ever henüz bir yere imza atmadı" diye açıklama yapmak zorunda kaldı.



Bu sezon 51 resmi maçta 8 gol ve 11 asiste imza atan Banega, bir yıl sözleşmesi kalması nedeniyle Sevilla tarafından satış listesine konuldu. Boca Juniros'ta yetişen başarılı oyuncu, Arjantin milli takım formasını 65 kez terletti.



TARAFTARLARIN GÖZÜ KAP'TA

Transfer sezonu dün resmen start aldı. Şimdi gözler yeni sezonda iddialı ve geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da. Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılıların, bu hafta içinde bu 3 oyuncunun transferiyle ilgili KAP'a bildirim yapması bekleniyor.