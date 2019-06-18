Fernandes artık serbest - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fernandes artık serbest

artık serbest

Fernandes artık serbest

Bir ara ismi 'la birlikte geçen 'in menajerinden açıklama geldi. yıldızın, geleceğiyle ilgili konuşan , "Lokomotiv ile anlaşmamız sona erdi. Şu anda serbest... göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

Bir ara ismi 'la birlikte geçen 'in menajerinden açıklama geldi. yıldızın, geleceğiyle ilgili konuşan , "Lokomotiv ile anlaşmamız sona erdi. Şu anda serbest... göre hareket edeceğiz" diye konuştu.
  1. 18.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernandes artık serbest haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN