Everton devrede - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Everton devrede

devrede

Everton devrede

'ın listesindeki transferine damga vurmaya hazırlanıyor. Fransız basınından sitesinin haberine göre Everton, Brahimi ile görüşmelere devam ediyor.

'ın listesindeki transferine damga vurmaya hazırlanıyor. Fransız basınından sitesinin haberine göre Everton, Brahimi ile görüşmelere devam ediyor. 29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu için Marsilya'dan herhangi bir teklif gelmediği de ifade edildi.
  1. 18.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Everton devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN