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18 Haziran 2019, Salı
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Diangana iddiası

Diangana iddiası

'ın transfer listesindeki bir diğer bombası ise West Ham altyapısından yetişen sağ kanat oyuncusu ... , hızı, çevikliği ve yeteneği ile ön plana çıkan genç yeteneği kiralamak isteyen takımlar arasında yer aldığı iddia edildi.

'ın transfer listesindeki bir diğer bombası ise West Ham altyapısından yetişen sağ kanat oyuncusu ... , hızı, çevikliği ve yeteneği ile ön plana çıkan genç yeteneği kiralamak isteyen takımlar arasında yer aldığı iddia edildi.
  1. 18.6.2019
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