Transfer kazanı
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer kazanı kaynıyor. İşte sarı kırmızılı takımın transfer gündemine dair başlıklar...
Sevilla, Marcao için G.Saray'a 10 milyon euro'luk teklif yaptı.
Galatasaray scout ekibi; Aves forması giyen ve sözleşmesi sona eren Claudio Falcao ve Atletico Mineiro'da forma giyen sağ bek Guga için teknik heyete rapor verdi.
L'equipe'e göre Galatasaray, Jean-Michel Seri ile görüşüyor. Geçen sezonu Fulham'da geçiren orta saha oyuncusu Türkiye'ye gelmeye niyetli...
Süper Lig'e veda eden Bursaspor'la ilgili bir iddia da İtalyanlardan geldi. Bir süredir Lecce ve Trabzonspor ile anılan Ertuğrul Ersoy için Galatasaray ve Lazio'nun da devrede olduğu ileri sürüldü.
- 17.6.2019
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Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Transfer kazanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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