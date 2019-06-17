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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Transfer kazanı

Spor Toto 'i şampiyon olarak tamamlayan 'da kazanı kaynıyor. İşte sarı kırmızılı takımın transfer gündemine dair başlıklar...

devre arasına da gündem gelen Efthimis Koulouris'in durumunun araştırılmasını istedi.

Sevilla, Marcao için G.Saray'a 10 milyon euro'luk teklif yaptı.

scout ekibi; Aves forması giyen ve sözleşmesi sona eren Claudio Falcao ve 'da forma giyen sağ bek Guga için teknik heyete rapor verdi.

L'equipe'e göre Galatasaray, Jean-Michel Seri ile görüşüyor. Geçen sezonu Fulham'da geçiren orta saha oyuncusu 'ye gelmeye niyetli...

'e veda eden 'la ilgili bir iddia da İtalyanlardan geldi. Bir süredir Lecce ve ile anılan Ertuğrul Ersoy için Galatasaray ve Lazio'nun da devrede olduğu ileri sürüldü.
  1. 17.6.2019
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