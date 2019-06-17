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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Şener 700 bin euro kazanacak

Şener 700 bin euro kazanacak

Cimbom'un öncesi anlaşma sağladığı ilk isim olan 'nın kazanacağı para netleşmeye başladı. sağ bek, askere gitmeden önce kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarken, 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalamıştı.

Cimbom'un öncesi anlaşma sağladığı ilk isim olan 'nın kazanacağı para netleşmeye başladı. sağ bek, askere gitmeden önce kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarken, 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalamıştı. Şener'in bu sözleşmede senelik 700 bin euro kazanacağı öğrenilirken, bonus maddeleri de eklettiği ifade edildi.
  1. 17.6.2019
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