Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi

Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi

Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi

, uzun süren pazarlıkların ardından 30 yaşındaki oyuncuyla anlaştı. Cimbom, bonservisi elinde olan Jimmy ile imza parasıyla birlikte yıllık 1.5 milyon euro’ya el sıkıştı.

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren , uzun süredir temas halinde olduğu Jimmy Durmaz'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Toulouse ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan kanat oyuncusunun istediği 1 milyon euro imza parası konusunda kendi önerdiği bedeli kabul ettiren Aslan, yıllık ücrette de el sıkıştı.

FRANSIZLAR DA AÇIKLADI
Jimmy ?Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin, Galatasaray Yönetimi'nden 1 milyon euro imza parası, 2 milyon euro da yıllık ücret talep etmişti. Sarıkırmızılı idareciler, uzun süren temasların ardından yıldız futbolcuyla imza parası da dahil senelik 1.5 milyon euro'ya uzlaşma sağladı. Fransız basını da Galatasaray ile Jimmy konusunda net ifadeler kullanırken, taraflarların her konuda anlaştığı yazıldı. Bu arada 'da bulunan Jimmy, imza için geri sayıma geçti.

Geçtiğimiz sezon Toulouse ile Fransa Ligi'nde 36 maça çıkan Jimmy Durmaz, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.

SÜPER LİG'DE 11 GOL, 6 ASİST
2012-14 sezonları arasında formasıyla 'de mücadele eden Jimmy Durmaz, 65 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 11 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

İKİ YILDIZ OYUNCU DA BUGÜN AÇIKLANACAK
ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'dan sonra bonservisi elinden olan Jimmy Durmaz'la da anlaşan Galatasaray'ın bugün iki ismi açıklaması bekleniyor. sezonunun resmen açılacağı günde sarı-kırmızılıların iki oyuncuyla ilgili resmi duyuruyu yapacağı ifade ediliyor. Bu oyuncuların yer alacağı imza töreninin ise kamp dönemi öncesi yapılacağı belirtiliyor.
  1. 17.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN