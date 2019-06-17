Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi
Galatasaray, uzun süren pazarlıkların ardından 30 yaşındaki oyuncuyla anlaştı. Cimbom, bonservisi elinde olan Jimmy ile imza parasıyla birlikte yıllık 1.5 milyon euro’ya el sıkıştı.
FRANSIZLAR DA AÇIKLADI
Jimmy ?Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin, Galatasaray Yönetimi'nden 1 milyon euro imza parası, 2 milyon euro da yıllık ücret talep etmişti. Sarıkırmızılı idareciler, uzun süren temasların ardından yıldız futbolcuyla imza parası da dahil senelik 1.5 milyon euro'ya uzlaşma sağladı. Fransız basını da Galatasaray ile Jimmy konusunda net ifadeler kullanırken, taraflarların her konuda anlaştığı yazıldı. Bu arada İstanbul'da bulunan Jimmy, imza için geri sayıma geçti.
Geçtiğimiz sezon Toulouse ile Fransa Ligi'nde 36 maça çıkan Jimmy Durmaz, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.
SÜPER LİG'DE 11 GOL, 6 ASİST
2012-14 sezonları arasında Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Jimmy Durmaz, 65 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 11 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
İKİ YILDIZ OYUNCU DA BUGÜN AÇIKLANACAK
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'dan sonra bonservisi elinden olan Jimmy Durmaz'la da anlaşan Galatasaray'ın bugün iki ismi açıklaması bekleniyor. Transfer sezonunun resmen açılacağı günde sarı-kırmızılıların iki oyuncuyla ilgili resmi duyuruyu yapacağı ifade ediliyor. Bu oyuncuların yer alacağı imza töreninin ise kamp dönemi öncesi yapılacağı belirtiliyor.
- 17.6.2019
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.