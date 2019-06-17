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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'ü transfer etti

Kasımpaşa Fatih Öztürk'ü transfer etti

Adı 'la anılan ve Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi , ile anlaştı. Deneyimli eldiven, temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adı 'la anılan ve Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi , ile anlaştı. Deneyimli eldiven, temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden bu transferi resmen açıkladı.

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 17:06
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