Kasımpaşa Fatih Öztürk'ü transfer etti
Adı Galatasaray'la anılan ve Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Fatih Öztürk, Kasımpaşa ile anlaştı. Deneyimli eldiven, İstanbul temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Adı Galatasaray'la anılan ve Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Fatih Öztürk, Kasımpaşa ile anlaştı. Deneyimli eldiven, İstanbul temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden bu transferi resmen açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.https://t.co/cMjeGV1VaO#Kasımpaşa ???? pic.twitter.com/mmz1byG3pB— KASIMPAŞA (@kasimpasa) 17 Haziran 2019
- 17.06.2019
- Güncelleme: 17.06.2019 17:06
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Kasımpaşa Fatih Öztürk'ü transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.