Galatasaray'da iki transfer açıklanıyor!
2019-2020 transfer sezonunun açılması ile birlikte Galatasaray anlaşma sağladığı oyuncuları için bugün resmi açıklamasını yapacak.
Bonservisi elinde olan Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray, bugün iki yeni oyuncusunun transferini resmen duyuracak ve KAP açıklamasını yapacak.
İki yıllık sözleşme için anlaşmaya varan Hollandalı Babel'in yılda 2.5 milyon Euro alması bekleniyor. Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener'in ise yıllık 6 milyon TL (Yaklaşık 900 bin Euro) ücret alacağı öğrenildi.
- 17.06.2019
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Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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