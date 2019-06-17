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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'da iki açıklanıyor!

Galatasaray'da iki transfer açıklanıyor!

2019-2020 sezonunun açılması ile birlikte anlaşma sağladığı oyuncuları için bugün resmi açıklamasını yapacak.

Bonservisi elinde olan ve Şener Özbayraklı ile anlaşan , bugün iki yeni oyuncusunun transferini resmen duyuracak ve KAP açıklamasını yapacak.

İki yıllık sözleşme için anlaşmaya varan Hollandalı Babel'in yılda 2.5 milyon Euro alması bekleniyor. 'yle sözleşmesi sona eren Şener'in ise yıllık 6 milyon TL (Yaklaşık 900 bin Euro) ücret alacağı öğrenildi.

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  1. 17.06.2019
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