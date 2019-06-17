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17 Haziran 2019, Pazartesi
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krizi çıktı

Belhanda krizi çıktı

Aslan'ın yıldız ismi 'nın da formasını giydiği Fas 'nda ortalık karıştı. Takımın golcü ismi 'ın kampı terk etmesinin ardından Fas basınında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Aslan'ın yıldız ismi 'nın da formasını giydiği Fas 'nda ortalık karıştı. Takımın golcü ismi 'ın kampı terk etmesinin ardından Fas basınında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hamdallah'ın Belhanda ile yaşadığı tartışmanın ardından kampı terk ettiğini yazdı. Antrenmanda Belhanda'nın, Hamdallah'a sakatlamaya yönelik faul yapmasının ardından ikilinin kamp yapılan otelin koridorlarında da kavga ettiği ileri sürüldü. Hamdallah'ın yaşadığı bu tartışmanın ardından kampta bulunmak istemediği kaydedildi.
  1. 17.6.2019
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