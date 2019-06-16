Ze Luis 10 milyon euro!
Spartak Moskova, Ze Luis için Porto'nun yaptığı 8 milyon euro değerindeki teklifi reddetti ve bu gelişmelerin ardından kısa bir açıklama yapıldı. Rus kulübünden yapılan açıklamada, "Porto'dan teklif aldık ve reddettik. Durum sadece bu" ifadelerine yer verildi.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
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mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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