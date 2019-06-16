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16 Haziran 2019, Pazar
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Kınay yoğun bakımda

Kınay yoğun bakımda

'ın eski yöneticilerinden Motor kazası geçirdi. Göğüs kafesinden 22 kemik kırığın olduğu tespit edilen Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı ama durumunun ağır olduğu belirtildi.

'ın eski yöneticilerinden Motor kazası geçirdi. Göğüs kafesinden 22 kemik kırığın olduğu tespit edilen Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı ama durumunun ağır olduğu belirtildi. Cem Kınay, ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alındı.
  1. 16.6.2019
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