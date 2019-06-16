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16 Haziran 2019, Pazar
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Jimmy Durmaz pahalı geldi

Jimmy Durmaz pahalı geldi

'ın yerli rotasyonunu genişletmek adına gündemine aldığı Jimmy Durmaz'ın transferi zora girdi.

'ın yerli rotasyonunu genişletmek adına gündemine aldığı Jimmy Durmaz'ın transferi zora girdi. asıllı oyuncunun menajeri Martin Dahlin, Toulouse'un Jimmy ile yeni kontrat imzalamak istediğini ve 'dan da teklifler olduğunu belirtip Galatasaray'dan 1 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da yıllık ücret istedi. Dahlin'in talepleri yüksek bulunduğu belirtildi.
  1. 16.6.2019
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