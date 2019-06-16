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16 Haziran 2019, Pazar
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Bir sağ bek daha mı!

Bir sağ bek daha mı!

'in en iyi istatistiklerine sahip sağ beki Mariano elinde olan ayrıca 'le sözleşme yenileyen , üçüncü bir opsiyon olarak ile sözleşme imzaladı.

'in en iyi istatistiklerine sahip sağ beki Mariano elinde olan ayrıca 'le sözleşme yenileyen , üçüncü bir opsiyon olarak ile sözleşme imzaladı. Şener'in askerlik sonrası Cimbom'a imza atması beklenirken sarı-kırmızılıların ayrıca 'edan ayrılması gündemde olan ile anılması kafaları karıştırdı.

RAKİPLERİMİZ CİDDİ
Galatasaray, Antonio Valencia ile anılırken oyuncuyla ilgili bir açıklama da Ekvador kulübü Quito'nun yöneticisi Esteban Paz'dang eldi. Paz, "Ocak ayından itibaren bunun üzerinde çalışıyorum ve hala transfer edemedik. Türkiye, Çin ve MLS'deki takımlarla rekabet ediyoruz. Hiç kolay değil" dedi.

  1. 16.6.2019
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