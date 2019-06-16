Bir sağ bek daha mı!
Süper Lig'in en iyi istatistiklerine sahip sağ beki Mariano elinde olan ayrıca Martin Linnes'le sözleşme yenileyen Galatasaray, üçüncü bir opsiyon olarak Şener Özbayraklı ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in en iyi istatistiklerine sahip sağ beki Mariano elinde olan ayrıca Martin Linnes'le sözleşme yenileyen Galatasaray, üçüncü bir opsiyon olarak Şener Özbayraklı ile sözleşme imzaladı. Şener'in askerlik sonrası Cimbom'a imza atması beklenirken sarı-kırmızılıların ayrıca Manchester United'edan ayrılması gündemde olan Antonio Valencia ile anılması kafaları karıştırdı.
RAKİPLERİMİZ CİDDİ
Galatasaray, Antonio Valencia ile anılırken oyuncuyla ilgili bir açıklama da Ekvador kulübü Quito'nun yöneticisi Esteban Paz'dang eldi. Paz, "Ocak ayından itibaren bunun üzerinde çalışıyorum ve hala transfer edemedik. Türkiye, Çin ve MLS'deki takımlarla rekabet ediyoruz. Hiç kolay değil" dedi.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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