Terim Tsadjout için bizzat devrede
Fatih Terim'in Milan'ın 19 yaşındak yıldız adayı Frank Tsadjout'un kiralanması için İtalyan ekibiyle bizzat görüştüğü bildirildi. Usta çalıştırıcının, telefonda görüştüğü İtalyanlara 1.90 boyundaki forveti br sezon için kendilerine kiralanmasını istediği dile getirildi.
- 15.6.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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