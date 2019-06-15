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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Terim Tsadjout için bizzat devrede

Terim Tsadjout için bizzat devrede

'in Milan'ın 19 yaşındak yıldız adayı 'un kiralanması için ekibiyle bizzat görüştüğü bildirildi. Usta çalıştırıcının, telefonda görüştüğü İtalyanlara 1.90 boyundaki forveti br sezon için kendilerine kiralanmasını istediği dile getirildi.

'in Milan'ın 19 yaşındak yıldız adayı 'un kiralanması için ekibiyle bizzat görüştüğü bildirildi. Usta çalıştırıcının, telefonda görüştüğü İtalyanlara 1.90 boyundaki forveti br sezon için kendilerine kiralanmasını istediği dile getirildi. Terim'in, Tsadjout'u tıpkı Onyekuru gibi parlatma sözü verdiği de gelen haberler arasında.
  1. 15.6.2019
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