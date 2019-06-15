Mitroglou dönüyor
Aslan'ın Yunan futbolcusu Mitroglou, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan ancak ikinci devrede etkili bir performans sergileyemeyen Kostas, kendisini parlatarak Avrupa'ya sunan Olympiakos'a geri dönmeyi planlıyor.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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