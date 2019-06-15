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15 Haziran 2019, Cumartesi
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dönüyor

Mitroglou dönüyor

Aslan'ın Yunan futbolcusu , ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan ancak ikinci devrede etkili bir performans sergileyemeyen , kendisini parlatarak Avrupa'ya sunan 'a geri dönmeyi planlıyor.

Aslan'ın Yunan futbolcusu , ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan ancak ikinci devrede etkili bir performans sergileyemeyen , kendisini parlatarak Avrupa'ya sunan 'a geri dönmeyi planlıyor. Sarıkırmızılı teknik heyet de 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Kostas'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı takımla yarım sezonda 9 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
  1. 15.6.2019
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