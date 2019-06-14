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14 Haziran 2019, Cuma
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dünyaları istedi

Mbaye Diagne dünyaları istedi

Suudi Shabab Kulübüne,  ile görüşme yapması için onaylı izin veren G.Saray aldığı bir haberle şok oldu. Diagne'nin menajerinin, Suud yetkililerden yıllık 5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme istediği bildirildi.

Shabab kulübünün yöneticileri, Diagne'ye bu şartlarda sözleşme vermelerinin zor olduğunu iletti. Golcü oyuncuya, Shabab'ın, 3 yıl için 4 milyon euro'dan 12 milyon euro vermeyi planladığı ve üzerine çıkmayı düşünmediği bildirildi.

, Al Shabab'lı futbolcular Hassan Fellate ve Steve Trawally'i takip etmeye başladı. Trawally'yi etiketleyerek "My Bro" yazan bir paylaşım yapan Senegalli futbolcu, ağzı fermuarla çekilmiş bir emoji de ekledi.

  1. 14.6.2019
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