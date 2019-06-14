Mbaye Diagne dünyaları istedi
Suudi Shabab Kulübüne, Mbaye Diagne ile görüşme yapması için FIFA onaylı izin veren G.Saray aldığı bir haberle şok oldu. Diagne'nin menajerinin, Suud yetkililerden yıllık 5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme istediği bildirildi.
Shabab kulübünün yöneticileri, Diagne'ye bu şartlarda sözleşme vermelerinin zor olduğunu iletti. Golcü oyuncuya, Shabab'ın, 3 yıl için 4 milyon euro'dan 12 milyon euro vermeyi planladığı ve üzerine çıkmayı düşünmediği bildirildi.
Mbaye Diagne, Al Shabab'lı futbolcular Hassan Fellate ve Steve Trawally'i takip etmeye başladı. Trawally'yi etiketleyerek "My Bro" yazan bir paylaşım yapan Senegalli futbolcu, ağzı fermuarla çekilmiş bir emoji de ekledi.
- 14.6.2019
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