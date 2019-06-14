Mbaye Diagne dünyaları istedi

Shabab kulübünün yöneticileri, Diagne'ye bu şartlarda sözleşme vermelerinin zor olduğunu iletti. Golcü oyuncuya, Shabab'ın, 3 yıl için 4 milyon euro'dan 12 milyon euro vermeyi planladığı ve üzerine çıkmayı düşünmediği bildirildi.

Mbaye Diagne, Al Shabab'lı futbolcular Hassan Fellate ve Steve Trawally'i takip etmeye başladı. Trawally'yi etiketleyerek "My Bro" yazan bir paylaşım yapan Senegalli futbolcu, ağzı fermuarla çekilmiş bir emoji de ekledi.