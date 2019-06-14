Gomis'ten güldüren Fenerbahçe mesajı
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis Instagram hikayesinden ilginç bir paylaşım yaptı. Sarı ve lacivert renklerinden oluşan bir kombin giyinen Fransız yıldız, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'ya da gönderme yaptı.
Attığı gollerle ve sempatik tavırlarıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis, Instagram hikayesinden dikkat çeken bir paylaşıma imzasını attı.
Yıldız futbolcu, lacivert şort ve sarı tişört giymesiyle alakalı, "Bu sabah eşim bu kombini benim için seçmiş. Giyindikten sonra fark ettim ki bu renkler favori renklerimden farklı renkler. Eşimi sevdiğim için ona bir şey diyemiyorum. Peki bu durumda en iyi seçenek nedir? Odama geri dönüp kıyafetlerimi değiştirmeli miyim? Yoksa kıyafetlerimi Mathieu Valbuena'yı mı göndermeliyim? Çünkü bu kısa şortum Valbuena'ya tam olur gibi" ifadelerini kullandı.
Fransız futbolcunun bu sözlerine vatandaşı Valbuena'dan nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu.
- 14.06.2019
- Güncelleme: 14.06.2019 16:44
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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