Gomis'ten güldüren Fenerbahçe mesajı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Gomis'ten güldüren Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten güldüren mesajı

Gomis'ten güldüren Fenerbahçe mesajı

'ın eski golcüsü hikayesinden ilginç bir paylaşım yaptı. Sarı ve lacivert renklerinden oluşan bir kombin giyinen Fransız yıldız, 'nin eski futbolcusu 'ya da gönderme yaptı.

Attığı gollerle ve sempatik tavırlarıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran , hikayesinden dikkat çeken bir paylaşıma imzasını attı.

Yıldız futbolcu, lacivert şort ve sarı tişört giymesiyle alakalı, "Bu sabah eşim bu kombini benim için seçmiş. Giyindikten sonra fark ettim ki bu renkler favori renklerimden farklı renkler. Eşimi sevdiğim için ona bir şey diyemiyorum. Peki bu durumda en iyi seçenek nedir? Odama geri dönüp kıyafetlerimi değiştirmeli miyim? Yoksa kıyafetlerimi 'yı mı göndermeliyim? Çünkü bu kısa şortum Valbuena'ya tam olur gibi" ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcunun bu sözlerine vatandaşı Valbuena'dan nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu.


  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 16:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gomis'ten güldüren Fenerbahçe mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN