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14 Haziran 2019, Cuma
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'ın duruşmasına erteleme kararı

Galatasaray'ın duruşmasına erteleme kararı

yönetiminin idari ibrasızlığa koydurduğu tedbir kararı için yapılacak duruşma ’a ertelendi. Yönetim aynen görevine devam ediyor...

'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası yönetim mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme aracılığıyla idari ibrasızlık kararına tedbir koydurulmuştu. Tedbirin devam edip etmemesiyle ilgili dava, dün saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşecekti. Mahkeme hakiminin seçimler nedeniyle izinli olması nedeniyle duruşmanın ile

SEÇİM KARARI ALINMALI
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, davanın 'a ertelendiğini duyurdu. Eski başkanlardan ise yönetimin kararı alması gerektiğini söyledi. Yarsuvat, "Mahkeme tedbiri kaldırır ise Cengiz yönetimi bir dönem göreve de talip olamayacak. Bana göre Galatasaray için hayırlı olan genel kurulun iradesine uygun davranılması. Seçime gidilmesi ve bu kararı da yönetimin alması gerekli" dedi.

TRANSFERE TEDBiR KARARI iŞLEVSiZ
Galatasaray yönetimine muhalif kesimi, ibrasızlık oylamasının ardından yeni bir girişimde bulunarak 'yönetimin yetkisini durdurma talebi' ile mahkemeye başvurduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Transfer yetkisine dair bir tedbir talebi olmadığı, Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin yetkilerine tedbir talebi bulunduğu bildirildi. Galatasaray'da transferleri yapan ise Sportif A.Ş. oluyor.

KARAR İPTAL EDİLİRSE NE OLACAK?

Galatasaray yönetimi, mahkemenin tedbir kararını iptal etmesi halinde seçime gitmek zorunda kalacak. Tedbir kararı iptal edilmezse mevcut yönetim görevine aynı şekilde devam edecek.

SELÇUK KONTRATTAN EMİN
, henüz yeni kontrat yapılmamasından rahatsız değil. 'in isteğiyle 1 yıl daha devam edecek kaptan Selçuk, Cimbom'a geldiği 2012'den beri temmuzdan önce lisans çıkarılmadığını hatırlattı. "G.Saray'a bile 2011'de 5 Eylül'de geldim. Beklemeye alışkınım" dediği öğrenildi.

  1. 14.6.2019
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