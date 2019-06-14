Galatasaray Ze Luis ile yeniden

Mbaye Diagne'yi 15 milyon euro'ya satmayı planlayan Galatasaray, Ze Luis'i yeniden listesine aldı. Sarı- kırmızılılar devre arasında Ze Luis için önce 7.5 milyon euro teklif etmiş, Spartak Moskova'nın kabul etmemesi üzerine 10 milyon euro'ya kadar çıkmıştı. Ancak Rusların 15 milyon euro bonservis talebinde diretmesi sonucunda rota Mbaye Diagne'ye çevrilmişti. Senegalli futbolcunun gitmesi halinde Galatasaray'ın Ze Luis için yeniden 10 milyon euro önermeyi planladığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ze Luis ile ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. 28 yaşındaki Ze Luis, geçen sezon Spartak Moskova ile 36 maça çıkarken 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.?

BRAGA'DA PARLADI

2009 yılında Yeşil Burun Adaları takımı Batuque'den Gil Vicente'ye transfer olarak Avrupa futboluna 'merhaba' diyen Luis, 2010 yılında Braga'ya geçti. Braga'da gösterdiği performansla piyasasını yükselten 1.84'lük santrfor, 6.5 milyon euro karşılığında 2015 yılında Spartak Moskova'nın yolunu tuttu. 2015 yılından beri Rus liginde forma giyen sol ayaklı futbolcu, birer lig ve Rusya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.