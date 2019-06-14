Fatih Terim'den Serdar’a çağrı

Ndiaye'yi gönderen ve Selçuk ile de henüz sözleşme imzalayan Galatasaray'ın, Banega ile birlikte 8 numara mevki için düşündüğü isimlerden birisi de Schalke'den Suat Serdar... Abdurrahim Albayrak'ın, 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Fatih Terim'in hem Alman hem de Türk milli takımından teklif alan Suat'a, "Galatasaray'a gel Şampiyonlar Ligi'nde oyna... Türk milli takımını seç, sürekli forma giy. Değerini bul" teklifini yaptı. Bu arada Şenol Güneş'in de Suat'ı milli takım için ikna etmeye çalıştığı biliniyor.