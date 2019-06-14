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14 Haziran 2019, Cuma
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'den Serdar’a çağrı

Fatih Terim'den Serdar’a çağrı

Ndiaye'yi gönderen ve Selçuk ile de henüz sözleşme imzalayan 'ın, Banega ile birlikte 8 numara mevki için düşündüğü isimlerden birisi de 'den .

Ndiaye'yi gönderen ve Selçuk ile de henüz sözleşme imzalayan 'ın, Banega ile birlikte 8 numara mevki için düşündüğü isimlerden birisi de 'den ... Abdurrahim Albayrak'ın, 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

'in hem Alman hem de Türk milli takımından teklif alan Suat'a, "Galatasaray'a gel Şampiyonlar Ligi'nde oyna... Türk milli takımını seç, sürekli forma giy. Değerini bul" teklifini yaptı. Bu arada 'in de Suat'ı için ikna etmeye çalıştığı biliniyor.

  1. 14.6.2019
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