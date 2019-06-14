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14 Haziran 2019, Cuma
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'dan sonra ikinci Cimbom

Barcelona'dan sonra ikinci Cimbom

, İnstagram'da en çok etkileşim alan kulüpler sıralamasında 2. oldu. Spor ve finans araştırmaları şirketi 'a göre; Galatasaray, 22. şampiyonluğunun ardından 'da 77,8 milyon etkileşim alarak yeni bir rekora imza attı.

, İnstagram'da en çok etkileşim alan kulüpler sıralamasında 2. oldu. Spor ve finans araştırmaları şirketi 'a göre; Galatasaray, 22. şampiyonluğunun ardından 'da 77,8 milyon etkileşim alarak yeni bir rekora imza attı. Listenin başında 103 milyonla İspanyol devi yer aldı. Öte yandan , bayraklarla donatılıp şampiyonluk kutlanırken, yurt dışında da benzer görüntülere vardı.

  1. 14.6.2019
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