Barcelona'dan sonra ikinci Cimbom

Galatasaray, İnstagram'da en çok etkileşim alan kulüpler sıralamasında 2. oldu. Spor ve finans araştırmaları şirketi Deportes Finanzas'a göre; Galatasaray, 22. şampiyonluğunun ardından Instagram'da 77,8 milyon etkileşim alarak yeni bir rekora imza attı. Listenin başında 103 milyonla İspanyol devi Barcelona yer aldı. Öte yandan Beyoğlu, bayraklarla donatılıp şampiyonluk kutlanırken, yurt dışında da benzer görüntülere vardı.