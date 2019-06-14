Abdurrahim Albayrak hastalandı

'Türkiye Kupası, şampiyonluk, transfer' derken yoğun bir dönem geçiren Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak yatağa düştü. Ağır bir grip geçiren Albayrak'ın 10 gündür doktor kontrolünde olduğu öğrenildi. Sarıkırmızılı taraftarlar, sempatik yöneticiye, "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

BARÇA'YA ALTI ATTI

Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı, Barcelona Futbol Okulu'nu 6-2 yendi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında farkı getiren goller Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar'dan geldi.