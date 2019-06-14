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14 Haziran 2019, Cuma
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hastalandı

Abdurrahim Albayrak hastalandı

Ağır bir grip geçiren ikinci başkanı 'ın 10 gündür doktor kontrolünde olduğu öğrenildi. Albayrak'a taraftarlardan geçmiş olsun mesajı yağdı.

', şampiyonluk, transfer' derken yoğun bir dönem geçiren İkinci Başkanı yatağa düştü. Ağır bir grip geçiren Albayrak'ın 10 gündür doktor kontrolünde olduğu öğrenildi. Sarıkırmızılı taraftarlar, sempatik yöneticiye, "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

BARÇA'YA ALTI ATTI
Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı, Barcelona Futbol Okulu'nu 6-2 yendi. 'nde oynanan hazırlık maçında farkı getiren goller Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar'dan geldi.

  1. 14.6.2019
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