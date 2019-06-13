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13 Haziran 2019, Perşembe
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Yönetim için kritik gün

Yönetim için kritik gün

'ın 'ta gerçekleşen ve yönetimin idari yönden ibra edilmemesiyle sona eren genel kurul ile alakalı karar bugün çıkacak. Galatasaray camiası bu kararı merakla bekliyor.

'ın 'ta gerçekleşen ve yönetimin idari yönden ibra edilmemesiyle sona eren genel kurul ile alakalı karar bugün çıkacak. 14. , Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın başvurusu üzerine aldığı tedbir kararını kaldırırsa 1 ay içinde yapmak zorunda kalacak. Başkan ve yönetimi seçime giremeyecek.
  1. 13.6.2019
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