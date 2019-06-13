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13 Haziran 2019, Perşembe
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Tatlıses’ten

Tatlıses’ten çiğ köfte

'da tatil yapan , 'e gönderdi. Terim de yakın arkadaşından gelen bu jesti karşılıksız bırakmadı. İmzaladığı bir formayı İbrahim Tatlıses'e hediye etti.

'da tatil yapan , 'e gönderdi. Terim de yakın arkadaşından gelen bu jesti karşılıksız bırakmadı. İmzaladığı bir formayı İbrahim Tatlıses'e hediye etti. Ayrıca taraftarlarını da evinde ağırlayan Terim, sarı-kırmızılılara ikramlarda bulundu.
  1. 13.6.2019
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