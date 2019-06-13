Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya gol yağmuru!

Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya'da oynadığı hazırlık maçında Barcelona Futbol Okulu'nu 6-2'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar kaydetti.



Beknaz Almazbekov, geçtiğimiz aylarda oynanan bir karşılaşmada gösterdiği fair-play ile adından söz ettirmişti.