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13 Haziran 2019, Perşembe
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Takımı'ndan Barcelona'ya gol yağmuru!

Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya gol yağmuru!

'ın sosyal medya platformlarından paylaşılan bilgiye göre, Galatasaray Takımı, 'nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı.

Takımı, Florya'da oynadığı hazırlık maçında Barcelona Futbol Okulu'nu 6-2'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray'ın gollerini Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar kaydetti.

Beknaz Almazbekov, geçtiğimiz aylarda oynanan bir karşılaşmada gösterdiği fair-play ile adından söz ettirmişti.

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  1. 13.06.2019
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