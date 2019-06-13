Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya gol yağmuru!
Galatasaray'ın sosyal medya platformlarından paylaşılan bilgiye göre, Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya'da oynadığı hazırlık maçında Barcelona Futbol Okulu'nu 6-2'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray'ın gollerini Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar kaydetti.
Beknaz Almazbekov, geçtiğimiz aylarda oynanan bir karşılaşmada gösterdiği fair-play ile adından söz ettirmişti.
- 13.06.2019
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Fener'e Guzman önerisi
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Yorum
Balaban Beyi Olursa bu futbolcu işe yarar. Yaşı da genç. FENERBAHÇE'ye EMEKLİLİK ÇAĞI GELMİŞ TOPÇULARDAN HAYIR GELMEZ....
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Fenerbahçe için Tyler Boyd iddiası
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Yorum
taraftar Yönetime yakışan transfer , bu sene de küme düşmemeye oynayan kadro kuruluyor tebrikler.
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Mehmet Topal: O karakterde değilim
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Yorum
taraftar Bir an önce gitmeni istiyoruz.
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