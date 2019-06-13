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13 Haziran 2019, Perşembe
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'da ayrılık

Galatasaray Doğa Sigorta'da ayrılık

Bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyen forvet oyuncusu , Litvanya ekiplerinden Zalgiris'e transfer oldu

Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu , Zalgiris'e transfer oldu.

Litvanya kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Hayes, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 34 karşılaşmaya çıkarken 12,3 sayı, 2,1 asist ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

  1. 13.06.2019
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