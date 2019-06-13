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13 Haziran 2019, Perşembe
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Fransızlar da yakın takipte

Fransızlar da yakın takipte

'ın? i kadrosuna katmak istemesi 'da yankılandı. sitesi, Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk resmi teklifte bulunduğunu ancak yönetiminin bu teklifi yetersiz bulduğu ve reddettiğini yazdı.

'ın i kadrosuna katmak istemesi 'da yankılandı. sitesi, Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk resmi teklifte bulunduğunu ancak yönetiminin bu teklifi yetersiz bulduğu ve reddettiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın yoğun çaba sarf ettiği Trezeguet için Marsilya'nın da devrede olduğu da aktarıldı.
  1. 13.6.2019
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