Divan Kurulu piknikte! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Divan Kurulu piknikte!

piknikte!

Divan Kurulu piknikte!

'ın sert tartışmalarıyla ünlü Toplantısı bu kez Florya'da yapıldı. Şampiyonluk kupalarının sergilendiği piknikli buluşmada sert tartışmalar yerini dostluk sohbetlerine, şampiyonluk coşkusuna bıraktı.

'ın sert tartışmalarıyla ünlü Toplantısı bu kez Florya'da yapıldı. Şampiyonluk kupalarının sergilendiği piknikli buluşmada sert tartışmalar yerini dostluk sohbetlerine, şampiyonluk coşkusuna bıraktı. Başkan 'in toplantısı olması nedeniyle katılmadığı piknikte başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve diğer yöneticiler hazır bulundu.

Dünkü Divan 'na A takımın elde ettiği ve ile futbol altyapı takımlarının kazandığı şampiyonluk kupaları da getirildi.
  1. 13.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Divan Kurulu piknikte! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN