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13 Haziran 2019, Perşembe
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ve kilitlendi

Belhanda ve Diagne kilitlendi

Herkes ayrı telden çalıyor. Suudlar, ve 'yi yakından takip ederken Belhanda, , Diagne ise para peşinde... Bu da 'ı zorda bırakıyor.

Suudlar, ve 'yi yakından takip ederken Belhanda, , Diagne ise para peşinde... Bu da 'ı zorda bırakıyor. Al İttihad, Belhanda için 9 milyon verirken, Betis'in önerdiği rakam sadece 4 milyon euro... 2.3 milyon euro ücreti bulunan Diagne, Shabab'da oynamak için 5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme istiyor. Sarı- kırmızılı ekibin de 17 milyon euro bonservis istediği ortamda Diagne, Suud ekibine 42 milyon euro gibi astronomik bir rakama mal oluyor.
  1. 13.6.2019
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