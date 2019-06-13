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13 Haziran 2019, Perşembe
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2 yıl daha ’ta

2 yıl daha Palmeiras’ta

'a dönmek istediğini gizlemeyen 'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı. Anlaşma kulübün resmen açıklandı.

, 'a dönmek istediğini gizlemeyen 'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı. Anlaşma kulübün resmen açıklandı. 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2017 yılının başında katıldığı Palmeiras'ta 115 karşılaşmaya çıkıp 7 gol attı.
  1. 13.6.2019
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