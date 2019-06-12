Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Leıpzıg'te umduğunu bulamayan Bruma, Galatasaray'a dönmek istiyor. Leipzig 10 milyon euro istediği Portekizli futbolcu, bizzat Fatih Terim'e ulaşarak, "Galatasaray'a dönmek ve yeniden sizinle çalışmayı çok istiyorum" dedi.
Terim'in de Bruma'ya, "Bunu Leipzig yöneticilerine de iletmelisin" yanıtı verdiği öğrenildi.
- 12.6.2019
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