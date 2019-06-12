Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
12 Haziran 2019, Çarşamba
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'dan 'a: Beni alın

Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın

Leıpzıg'te umduğunu bulamayan , 'a dönmek istiyor. Leipzig 10 milyon euro istediği Portekizli futbolcu, bizzat 'e ulaşarak, "Galatasaray'a dönmek ve yeniden sizinle çalışmayı çok istiyorum" dedi.

Terim'in de 'ya, "Bunu Leipzig yöneticilerine de iletmelisin" yanıtı verdiği öğrenildi.

  1. 12.6.2019
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