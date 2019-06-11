Galatasaray'a süper matador!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmeye hazırlanan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bir yandan gelecek vadeden diğer yandan da tecrübesi yüksek kaliteli isimler ile temaslar kuran sarı-kırmızılılar, Onyekuru ve Şener'in ardından dev bir hamle yaptı. Cimbom, Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve yeni bir maceraya hazır olduğunu açıklayan Juan Mata ile görüşmelere başladı.



VALENCİA DA PEŞİNDE

Galatasaray'ın, 31 yaşındaki İspanyol yıldıza 3 yıllık teklif sunduğu bildirildi. United'dan yılda 6 milyon euro kazanan Mata'ya 4 milyon euro garanti ücret öneren sarı-kırmızılılar, İspanyol yıldızın talep ettiği imza parasını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Eski kulübü Valencia'dan da resmi teklif alan başarılı orta sahanın, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'ı seçmesi bekleniyor.



ZAMANI GELDİ

Juan Mata'nın, hak ettiği ilgiyi göremediği İngiltere kariyerine bitirme zamanı artık geldi. Artık 31 yaşına gelen İspanyol hücumcu, önündeki 3-4 yılda eski günlerine dönmek istiyorsa G.Saray gibi direkt forma bulabileceği bir kulüple anlaşmalı. Santrfor harici hücumun her bölgesinde oynayan ve bonservisi elinde bulunan Mata, yüksek pasörlük vasfıyla takımını set oyununda çok rahatlatan bir isim. Bu yönüyle Wesley Sneijder'e de benzeyen İspanyol futbolcunun, G.Saray'ın pas yüzdesi ile topla oynama süresini yükselteceği kesin... Barış DİNÇARSLAN mini yorum

