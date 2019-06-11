Diagne Arabistan yolcusu
11 Haziran 2019, Salı
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Diagne Arabistan yolcusu

Diagne Arabistan yolcusu

? yönetimi, basınında 'yi Shabbab'ın istediği yönünde çıkan haberler üzerine harekete geçti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin kendileri adına bazı menajerlerin Suud ekibiyle görüşmeleri yaptığı bilgisine ulaştı.

? yönetimi, basınında 'yi Shabbab'ın istediği yönünde çıkan haberler üzerine harekete geçti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin kendileri adına bazı menajerlerin Suud ekibiyle görüşmeleri yaptığı bilgisine ulaştı. Şükrü Hanedar'ın Riyad'a gönderilmesi ve menajerlerin aradan çıkarması kararı alındı.

Al Shabbab Kulübü'nün şampiyonluk için transfere 25 milyon euro ayırdığı ve Mbaye Diagne'yi listesine aldığı ifade edilmişti. "Para benim için her şeyden önemli gelir" diyen Senegalli oyuncunun teklife 'Hayır' demesi beklenmiyor.

AUGUSTİN'E İZİN ÇIKMADI
Bruma için Leipzig ile görüşen G.Saray, Jean Kevin üzerinde de durdu. 21 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı-kırmızılılar, "Bizde Onyekuru'nun gösterdiği patlamayı yapabilir. Kiralanması iki tarafın faydasına olur" teklifini sundu. Ancak Alman ekibi öncelikle satmak istediklerini dile getirdi.

  1. 11.6.2019
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