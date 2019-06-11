Diagne Arabistan yolcusu
Galatasaray? yönetimi, Suud basınında Mbaye Diagne'yi Shabbab'ın istediği yönünde çıkan haberler üzerine harekete geçti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin kendileri adına bazı menajerlerin Suud ekibiyle transfer görüşmeleri yaptığı bilgisine ulaştı.
Galatasaray? yönetimi, Suud basınında Mbaye Diagne'yi Shabbab'ın istediği yönünde çıkan haberler üzerine harekete geçti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin kendileri adına bazı menajerlerin Suud ekibiyle transfer görüşmeleri yaptığı bilgisine ulaştı. Şükrü Hanedar'ın Riyad'a gönderilmesi ve menajerlerin aradan çıkarması kararı alındı.
Al Shabbab Kulübü'nün şampiyonluk için transfere 25 milyon euro ayırdığı ve Mbaye Diagne'yi listesine aldığı ifade edilmişti. "Para benim için her şeyden önemli gelir" diyen Senegalli oyuncunun teklife 'Hayır' demesi beklenmiyor.
AUGUSTİN'E İZİN ÇIKMADI
Bruma için Leipzig ile görüşen G.Saray, Jean Kevin Augustin üzerinde de durdu. 21 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı-kırmızılılar, "Bizde Onyekuru'nun gösterdiği patlamayı yapabilir. Kiralanması iki tarafın faydasına olur" teklifini sundu. Ancak Alman ekibi öncelikle satmak istediklerini dile getirdi.
- 11.6.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Diagne Arabistan yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.