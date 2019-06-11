Diagne Arabistan yolcusu

Galatasaray? yönetimi, Suud basınında Mbaye Diagne'yi Shabbab'ın istediği yönünde çıkan haberler üzerine harekete geçti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin kendileri adına bazı menajerlerin Suud ekibiyle transfer görüşmeleri yaptığı bilgisine ulaştı. Şükrü Hanedar'ın Riyad'a gönderilmesi ve menajerlerin aradan çıkarması kararı alındı.



Al Shabbab Kulübü'nün şampiyonluk için transfere 25 milyon euro ayırdığı ve Mbaye Diagne'yi listesine aldığı ifade edilmişti. "Para benim için her şeyden önemli gelir" diyen Senegalli oyuncunun teklife 'Hayır' demesi beklenmiyor.



AUGUSTİN'E İZİN ÇIKMADI

Bruma için Leipzig ile görüşen G.Saray, Jean Kevin Augustin üzerinde de durdu. 21 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı-kırmızılılar, "Bizde Onyekuru'nun gösterdiği patlamayı yapabilir. Kiralanması iki tarafın faydasına olur" teklifini sundu. Ancak Alman ekibi öncelikle satmak istediklerini dile getirdi.