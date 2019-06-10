Yabancı mesajı

A Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesinden yabancı sınırı hakkında flaş bir yorum geldi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından, "Milli takım için sorun gerçekten yabancıdaymış, teknik direktörün yabancısında!" diyerek yabancı sınırının düşürülmesiyle ilgili tartışmalara gönderme yaptı.