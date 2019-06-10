Yabancı mesajı – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Yabancı mesajı

Yabancı mesajı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında A 'ın 'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından cephesinden yabancı sınırı hakkında flaş bir yorum geldi.

A 'ın 'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından cephesinden yabancı sınırı hakkında flaş bir yorum geldi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından, "Milli takım için sorun gerçekten yabancıdaymış, teknik direktörün yabancısında!" diyerek yabancı sınırının düşürülmesiyle ilgili tartışmalara gönderme yaptı.

  1. 10.6.2019
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