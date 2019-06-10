Yabancı mesajı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında A Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesinden yabancı sınırı hakkında flaş bir yorum geldi.
A Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesinden yabancı sınırı hakkında flaş bir yorum geldi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından, "Milli takım için sorun gerçekten yabancıdaymış, teknik direktörün yabancısında!" diyerek yabancı sınırının düşürülmesiyle ilgili tartışmalara gönderme yaptı.
- 10.6.2019
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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