Trezeguet için yeni teklif – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Trezeguet için yeni teklif

Trezeguet için yeni teklif

Mısırlı oyuncu için ile görüşen sarı-kırmızılılar, son olarak 6 milyon euro önerdi. Diagne’de olduğu gibi peşin ödemeye hazır olduklarını da bildirdi.

Transfere yoğunlaşan ile arasındaki Trezeguet görüşmeleri sıklaştı. Teknik direktör 'in kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki başarılı oyuncu için daha önce 4 milyon euro ve 1 oyuncu öneren Cimbom, teklifini yeniledi. Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi ile masaya oturan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, son olarak 6 milyon euro teklif edip bu parayı da peşin ödeme taahhüdü verdi.

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Sarı-kırmızılı ekip, Onyekuru'nun yerini Trezeguet ile doldurmak isterken buna karşılık Kasımpaşa'dan yine olumsuz yanıt geldi. Ciner'in Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulduğu ve 15 milyon euro'luk talebinde ısrarcı olduğu öğrenildi. İkinci başkan Albayrak'ın hafta içinde Kasımpaşa Kulübü sahibi Turgay Ciner ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Artık Galatasaray forması giymek isteyen in de temasları yakından takip ettiği bildirildi.

BÜYÜK KATKI
Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla 'de oynadığı 34 maçta 9 gol, 9 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
2018 yılında Anderlecht'ten 2.5 milyon euro maliyetle lacivert-beyazlı takıma olan Mısırlı futbolunun, kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

SÜPER İKİLİ BULUŞACAK MI?
Kasımpaşa'da bir yılda 32 gole imzasını koyan Diagne'nin yüksek performansındaki en büyük pay sahibi isimlerden birisi Trezeguet'ti. Şimdi Cimbom, Mısırlı yıldızı da alarak halkayı tamamlamak istiyor. Trezeguet alınırsa Diagne'nin satılma ihtimali de büyük oranda ortadan kalkacak.

  1. 10.6.2019
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