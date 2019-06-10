Ryan Babel yola çıktı – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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yola çıktı

Ryan Babel yola çıktı

Cimbom'un prensipte anlaştığı , ile dün finalinde forma giydi. Yıldız futbolcunun yarım devre oynadığı maçta Portekiz'e 1-0 yenilen Hollanda turnuvada ikinci oldu.

Cimbom'un prensipte anlaştığı , ile dün finalinde forma giydi.

Yıldız futbolcunun yarım devre oynadığı maçta Portekiz'e 1-0 yenilen Hollanda turnuvada ikinci oldu.

Fulham küme düştüğü için boşa çıkan Babel, hafta içinde 'ye gelip 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

32 yaşındaki oyuncuya 2 milyon euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro ödenecek.

  1. 10.6.2019
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