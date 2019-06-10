Ryan Babel yola çıktı

Cimbom'un prensipte anlaştığı Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı ile dün UEFA Uluslar Ligi finalinde forma giydi.

Yıldız futbolcunun yarım devre oynadığı maçta Portekiz'e 1-0 yenilen Hollanda turnuvada ikinci oldu.

Fulham küme düştüğü için boşa çıkan Babel, hafta içinde Türkiye'ye gelip 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

32 yaşındaki oyuncuya 2 milyon euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro ödenecek.