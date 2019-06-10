Prens Galatasaraylı golcünün peşinde!
Suudi Prensi’nin onursal başkanı olduğu Shabbab Riyad forvet transferi için 25 milyon euro bütçe ayırdı. İlk hedefleri Galatasaray’ın son gol kralı Diagne.
Galatasaray'ın başına Mbaye Diagne için adeta talih kuşu kondu. Suudi Prensi Khaled ibn Sultan ibn Abdul Aziz'in onursal başkanı olduğu Shabbab Riyad'ın şampiyonluk için kesenin ağzını açtığı bildirildi. Prens, bizzat kulübün başına geçmesi için ricacı olduğu Khaled Al-Baltan'dan transferde şampiyonluk getirecek başarılı oyuncuları kadroya katmasını istedi.
17 MİLYON EURO TALEP ETTİ
AL Baltan'ın ciddi bir transfer bütçesi hazırladığı bu yüzden Marius Sumudica'nın kovulduğu bildirildi. Riyad'ın sadece forvet transferi için 25 milyon euro harcamaya hazır olduğu ve listenin başında Türkiye Ligi gol kralı Mbaye Diagne olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın Senegalli için 17 milyon euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
Kendisi için önceliğin alacağı parada olduğunu açıklayan ve Galatasaray'dan yıllık ücretine zam istediği ifade edilen Mbaye Diagne'nin, Suudi'lerin cazip teklifine 'hayır' demeyeceği belirtiliyor.
Shabbab Riyad, Diagne için görüşmelere başlarken Türkiye'den gelen oyuncuların Suudi Arabistan'da başarılı olmasının da yıldız oyuncunu ön plana çıkardığı gelen haberler arasında...
Diagne ile ilgili bir iddia da A Bola gazetesinden geldi. Gazete, Marsilya'nın 5 golcü adayı belirlediğini ve bu adaylar arasında Mbaye Diagne'nin de yer aldığını ileri sürdü.
DIAGNE GİDERSE WELBECK
Yüksek bir bedelle Diagne'yi satmayı planlayan Galatasaray, Senegalli futbolcu giderse bonservisi elinde olan Danny Welbeck'i alacak. Cimbom, Arsenal'in serbest bıraktığı Welbeck'i bedavaya kadrosuna katıp Diagne'den gelecek para ile diğer bölgelere yatırım yapmak istiyor.
- 10.6.2019
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