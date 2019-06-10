Prens Galatasaraylı golcünün peşinde! – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Prens Galatasaraylı golcünün peşinde!

Prens Galatasaraylı golcünün peşinde!

’nin onursal başkanı olduğu forvet transferi için 25 milyon euro bütçe ayırdı. İlk hedefleri ’ın son gol kralı Diagne.

'ın başına için adeta talih kuşu kondu. Khaled ibn Sultan ibn Abdul Aziz'in onursal başkanı olduğu 'ın şampiyonluk için kesenin ağzını açtığı bildirildi. Prens, bizzat kulübün başına geçmesi için ricacı olduğu Khaled Al-Baltan'dan transferde şampiyonluk getirecek başarılı oyuncuları kadroya katmasını istedi.

17 MİLYON EURO TALEP ETTİ
AL Baltan'ın ciddi bir bütçesi hazırladığı bu yüzden Marius Sumudica'nın kovulduğu bildirildi. Riyad'ın sadece forvet transferi için 25 milyon euro harcamaya hazır olduğu ve listenin başında Ligi gol kralı Mbaye Diagne olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın Senegalli için 17 milyon euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Kendisi için önceliğin alacağı parada olduğunu açıklayan ve Galatasaray'dan yıllık ücretine zam istediği ifade edilen Mbaye Diagne'nin, Suudi'lerin cazip teklifine 'hayır' demeyeceği belirtiliyor.

Shabbab Riyad, Diagne için görüşmelere başlarken Türkiye'den gelen oyuncuların 'da başarılı olmasının da yıldız oyuncunu ön plana çıkardığı gelen haberler arasında...

Diagne ile ilgili bir iddia da A Bola gazetesinden geldi. Gazete, Marsilya'nın 5 golcü adayı belirlediğini ve bu adaylar arasında Mbaye Diagne'nin de yer aldığını ileri sürdü.

DIAGNE GİDERSE WELBECK

Yüksek bir bedelle Diagne'yi satmayı planlayan Galatasaray, Senegalli futbolcu giderse bonservisi elinde olan Danny Welbeck'i alacak. Cimbom, 'in serbest bıraktığı Welbeck'i bedavaya kadrosuna katıp Diagne'den gelecek para ile diğer bölgelere yatırım yapmak istiyor.

  1. 10.6.2019
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