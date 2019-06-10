Ozan Kabak’ı Porto istedi – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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’ı istedi

Ozan Kabak’ı Porto istedi

'in, "'de oynama eğer üst düzey bir takımdan teklif almazsan bizde bir sezon kiralık oyna teklifi" yaptığı için 'nun devreye girdiği bildirildi.

'in, "'de oynama eğer üst düzey bir takımdan teklif almazsan bizde bir sezon kiralık oyna teklifi" yaptığı için 'nun devreye girdiği bildirildi. 30 yaşındaki Felipe'yi 20 milyon euro'ya 'e satan Portekiz ekibinin bu rakamı Ozan için Stuttgart'a ödemeye hazırlandığı iddia edildi.
  1. 10.6.2019
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