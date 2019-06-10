Luyindama tehlikesi – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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tehlikesi

Luyindama tehlikesi

, 'nın 6 milyon euro'luk opsiyonu ödemek için 'ten sonuna kadar süre alırken, oyuncunun da talipleri artmaya başladı.

, 'nın 6 milyon euro'luk opsiyonu ödemek için 'ten sonuna kadar süre alırken, oyuncunun da talipleri artmaya başladı. Fransız ekibi Nantes'ın 15 milyon euro'ya Sevilla'ya giden Brezilyalı stoperi Diego Carlos'un yerini Luyindama ile doldurmak istediği bildirildi.
  1. 10.6.2019
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