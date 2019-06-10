Kenan listeye girdi – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Kenan listeye girdi

Kenan listeye girdi

, 'yı yendiği maçta öne çıkan isimlerden birisi de 'dı. 'in, 'ta forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun gelişiminden etkilendiği ve durumunun araştırılmasını istediği ifade edildi.

, 'yı yendiği maçta öne çıkan isimlerden birisi de 'dı. 'in, 'ta forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun gelişiminden etkilendiği ve durumunun araştırılmasını istediği ifade edildi. Sol kanat, forvet arkası ve forvet olarak görev yapabilen oyuncunun menajeri Ersin Akan ile temasa geçileceği öğrenildi.
  1. 10.6.2019
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