Kenan listeye girdi
Milli takımın, Fransa'yı yendiği maçta öne çıkan isimlerden birisi de Kenan Karaman'dı. Fatih Terim'in, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun gelişiminden etkilendiği ve durumunun araştırılmasını istediği ifade edildi.
- 10.6.2019
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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