Galatasaray'dan Sneijder’e kutlama
Galatasaray, eski futbolcusu Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı. Hollandalı yıldız için fotoğraflı "İyi ki doğdun Wesley Sniper" mesajı paylaşılırken tweet büyük ilgi gördü.
Galatasaray, eski futbolcusu Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı. Hollandalı yıldız için fotoğraflı "İyi ki doğdun Wesley Sniper" mesajı paylaşılırken tweet büyük ilgi gördü. 35 yaşına giren Sneijder, Galatasaray'da performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
KABUL ETMEDİ
Galatasaray'ın forvet araması menajerleri harekete geçirdi... Bir süre önce Trabzonspor'un bir görüşme yaptığı bonservisi elinde bulunan Nijeryalı Brown İdeye teklif edildi. Terim 6 aydır idman yapmayan İdeye'yi istemedi.
GÖZLER BURSA'DA
Fatih Terim'in milli takımın başındayken vazgeçmediği isimlerden olan Okan Kocuk için Bursaspor'un kongresi bekleniyor. Yeni yönetimin belirlenmesinin ardından 23 yaşındaki başarılı kaleci için teklif yapılacak.
- 10.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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