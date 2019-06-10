Galatasaray'dan Sneijder’e kutlama – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'dan Sneijder’e kutlama

Galatasaray'dan Sneijder’e kutlama

, eski futbolcusu 'in doğum gününü unutmadı. Hollandalı yıldız için fotoğraflı "İyi ki doğdun Wesley Sniper" mesajı paylaşılırken tweet büyük ilgi gördü.

, eski futbolcusu 'in doğum gününü unutmadı. Hollandalı yıldız için fotoğraflı "İyi ki doğdun Wesley Sniper" mesajı paylaşılırken tweet büyük ilgi gördü. 35 yaşına giren Sneijder, Galatasaray'da performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

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  1. 10.6.2019
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